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Возле аэропорта Шереметьево поселился ручной енот

23 Ноября 2018 в 14:30
Возле аэропорта Шереметьево поселился ручной енот

Сотрудники аэропорта Шереметьево рассказали о том, что недалеко от авиагавани поселился ручной енот. Об этом пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Источник отмечает, что животное совсем не боится людей.  Работники Шереметьева подкармливают зверька булочками и печеньем, которые он берёт прямо из рук. Они также высказали свою версию появления енота недалеко от аэропорта: очевидно, животное пытались провезти самолётом, но не смогли этого сделать. В итоге зверьку пришлось поселиться в окрестностях.

Отмечается, что контактные зоопарки не могут взять на себя ответственность за енота, поскольку у животного нет документов, а также не известно, привито ли оно. 

Судьба зверька решится в ближайшее время: он ожидает ответа из «Дома Енота» в Сергиево-Посадском районе.

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