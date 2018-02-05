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Возить российских артистов в клетках предложили в Украине

5 Февраля 2018 в 16:38
Возить российских артистов в клетках предложили в Украине

В Украине предложили разрешить въезд на территорию страны российским артистам, однако при этом «держать их в клетках». С таким заявлением выступил лидер украинской националистической организации «Братство» (признана экстремистской и запрещена в России) Дмитрий Корчинский в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, визиты российских артистов не представляют собой угрозы национальной безопасности, но держать их нужно в клетках, как животных.

«Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем, и будет все нормально», — заявил Корчинский.

В Госдуме РФ на это заявление отреагировала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она заявила, что это признак одичания общества, пишет RT. 

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