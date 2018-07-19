Воздушное пространство Бельгии закрыто для полетов из-за технических проблем, связанных с загрузкой данных о рейсах, передает «Синьхуа».

Воздушное пространство — это часть земной атмосферы, пригодная для полётов самолётов, в отличие от безвоздушного (космического) пространства. Международные договорённости признают государственный суверенитет воздушного пространства, но не распространяют его на космос. Суверенное воздушное пространство обычно находится над принадлежащими государству частями суши, территориальными, внутренними и приграничными водными пространствами.