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Воздушное пространство Бельгии закрыто для полетов

19 Июля 2018 в 20:53
Воздушное пространство Бельгии закрыто для полетов

Воздушное пространство Бельгии закрыто для полетов из-за технических проблем, связанных с загрузкой данных о рейсах, передает «Синьхуа».

Воздушное пространство — это часть земной атмосферы, пригодная для полётов самолётов, в отличие от безвоздушного (космического) пространства. Международные договорённости признают государственный суверенитет воздушного пространства, но не распространяют его на космос. Суверенное воздушное пространство обычно находится над принадлежащими государству частями суши, территориальными, внутренними и приграничными водными пространствами.

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