Понедельник
01 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Вован и Лексус разыграли Порошенко от имени генсека НАТО

1 Января 2018 в 17:17
Вован и Лексус разыграли Порошенко от имени генсека НАТО

Российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в новогоднюю ночь разыграли президента Украины Петра Порошенко. Аудиозапись беседы и стенограмму пранкеры выложили на своей страничке «ВКонтакте».

На записи слышно, как один из пранкеров представился генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Порошенко обрадовался звонку и отметил, что это для него очень важно. Порошенко поздравил псевдо-Столтенберга с Рождеством и Новым годом.

«Надеюсь, вы не будете пить много водки и горилки этой новогодней ночью!» - заявил один из пранкеров.

После этого связь с главой украинского государства прервалась.

В беседе с журналистами после Лексус заявил, что президент Украины во время разговора был пьян.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.