Вован и Лексус разыграли Порошенко от имени генсека НАТО

Российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в новогоднюю ночь разыграли президента Украины Петра Порошенко. Аудиозапись беседы и стенограмму пранкеры выложили на своей страничке «ВКонтакте».

На записи слышно, как один из пранкеров представился генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Порошенко обрадовался звонку и отметил, что это для него очень важно. Порошенко поздравил псевдо-Столтенберга с Рождеством и Новым годом.

«Надеюсь, вы не будете пить много водки и горилки этой новогодней ночью!» - заявил один из пранкеров.

После этого связь с главой украинского государства прервалась.

В беседе с журналистами после Лексус заявил, что президент Украины во время разговора был пьян.