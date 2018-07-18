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Вован и Лексус позвали главу Еврокомиссии на шашлыки

18 Июля 2018 в 15:06
Вован и Лексус позвали главу Еврокомиссии на шашлыки

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) пообщались с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Они представились премьер-министром Армении Николом Пашиняном и пригласили Юнкера на шашлыки в Ереван. Глава Еврокомиссии пообещал приехать в следующем году, пишет «Русская планета».

Пранкеры также пожаловались Юнкеру на давление США. На это он ответил что Трамп «не понимает, что происходит» и ему «приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир», передает Ura.ru.

Ранее СМИ рассказали о странном поведении 63-летнего еврокомиссара во время саммита НАТО в Брюсселе. Он с трудом передвигался. Журналисты заподозрили его в пьянстве.

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