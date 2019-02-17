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Воскресенье стало самым теплым зимним днем в Москве

17 Февраля 2019 в 20:00
Воскресенье стало самым теплым зимним днем в Москве

В воскресенье, 17 февраля, температура воздуха выросла до + 4,4 градусов. С начала 2019 года тот день стал самым теплым. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Предыдущий температурный максимум был установлен накануне, 16 февраля. В субботу температура повышалась до + 4,2 градуса.

По данным метеорологов, холода вернутся в столицу уже в понедельник, 18 февраля. Снижение температуры до -10 градусов ожидается в ночь на вторник. Причиной резких морозов станет холодный атмосферный фронт, который приближается к Москве.

По результатам инструментальных метеонаблюдений, февраль 2019 года в Москве может войти в пятерку рекордно теплых, считая с 1879 года.

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