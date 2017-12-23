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Восемь тонн новогодних подарков собрали юнармейцы для сирийских детей

23 Декабря 2017 в 19:13
Восемь тонн новогодних подарков собрали юнармейцы для сирийских детей

Самолет с новогодними подарками для детей отправился из России в Сирию. Военный борт вылетел в субботу с подмосковного аэродрома Чкаловский, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что подарки для сирийских детей собирали участники движения Юнармия со всей России. Среди подарков – одежда, обувь школьные принадлежности и канцтовары, мягкие игрушки, а также продукты питания и сладости.

Подарки собирали в рамках акции «Дети России – детям Сирии». В общей сложности получилось порядка 8 тонн.

Акция проходит второй год подряд. В 2016 году сирийские дети получили от российских сверстников больше 10 тысяч подарков, пишет ТАСС.

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