Восемь тонн новогодних подарков собрали юнармейцы для сирийских детей

Самолет с новогодними подарками для детей отправился из России в Сирию. Военный борт вылетел в субботу с подмосковного аэродрома Чкаловский, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что подарки для сирийских детей собирали участники движения Юнармия со всей России. Среди подарков – одежда, обувь школьные принадлежности и канцтовары, мягкие игрушки, а также продукты питания и сладости.

Подарки собирали в рамках акции «Дети России – детям Сирии». В общей сложности получилось порядка 8 тонн.

Акция проходит второй год подряд. В 2016 году сирийские дети получили от российских сверстников больше 10 тысяч подарков, пишет ТАСС.