Восемь медицинских вертолётов поставили Национальной службе санавиации

Восемь первых медицинских вертолётов передали Национальной службе санитарной авиации (НССА) в Подмосковье, пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Отмечается, что в их число вошли четыре вертолета Ансат и четыре Ми-8 в медицинской комплектации. В мероприятии, которое прошло на территории лётно-испытательного комплекса Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля, приняли участие глава Минздрава Вероника Скворцова, глава Минпромторга Денис Мантуров и глава «Ростеха» Сергей Чемизов.

«Уже сегодня санитарная авиация работает в 45 субъектах Российской Федерации, ближайшая цель – сделать воздушную скорую помощь доступной каждому гражданину страны», — заявила Скворцова.

Добавим, в планах «Ростеха» поставить до конца 2020 года Национальной службе санавиации 104 вертолёта Ансата и 46 Ми-8 с медицинскими модулями. В ближайших планах НССА выполнение более 15,5 тысяч эвакуаций в год, также рассматривается последующее наращивание объёма услуг.