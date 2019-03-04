«Восемь градусов выше ноля»: Погода готовит подарок к 8 Марта

В Международный женский день в столичном регионе будет по-весеннему тепло. Однако погода на этой неделе будет крайне изменчивой. Сегодня в Москве начнётся потепление, и уже завтра столбики термометров дотянутся до отметки +5 градусов. Снег сменится дождем и порывистым ветром. В ночь на среду в мегаполисе около 0 градусов, однако к вечеру столбики термометров в Москве упадут до минус 12-ти.

Однако, по словам метеорологов, похолодание в столице будет недолгим. Стремительно теплеть в столице начнёт накануне Международного женского дня. А 8 марта столбики термометров покажут +8 градусов, отмечает RT.

Между тем, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН заявил, что погода в марте будет достаточно изменчивой: это подтвердит и температурный фон, и режим осадков.