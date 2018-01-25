Воронеж признали лидером по предоставлению сведений в реестр типовых проектов

Воронежская область включила 30 проектов в реестр проектов повторного использования. Об этом рассказал замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров во время рабочей поездки. По его словам, регион является одним из лидеров по предоставлению проектов в данный реестр. Замминистра также посетил одну из школ, которая была построена по типовому проекту.

Мавлияров также призвал регионы активизироваться в части наполнения реестра проектами объектов социально-экономического назначения.

«Учитывая, что использование экономически эффективной проектной документации повторного применения при строительстве бюджетных строек закреплено законодательно, регионам необходимо активизироваться в части наполнения реестра проектами объектов социально-экономического назначения для дальнейшего тиражирования», - сказал Мавлияров.

По словам заместителя министра, кроме Воронежской области, сейчас активно предоставляют сведения в реестр проектов Липецкая, Курская и Тамбовская области.

Стоит отметить, что работа по отбору объектов для повторного использования (в том числе школ, детсадов) началась в 2011 году. В 2016 году были сформированы нововведения реестра экономически эффективной проектной документации, согласно которым сметная стоимость проекта не должна превышать предельную стоимость строительства, в то же время класс энергетической эффективности объекта должен быть не ниже C. Сейчас в реестре находятся 150 объектов.