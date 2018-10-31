Вопросы клеточной медицины обсудят на международной конференции в Подмосковье

Специалисты по трансфузиологии съедутся в Московскую область на международную конференцию. Она пойдет с 1 по 3 ноября в МОНИКИ имени Владимирского. Российские и зарубежные участники обсудят вопросы, связанные с переливанием крови и донорством крови, а также вопросы клеточный медицины, сообщает телеканал «360».

Ранее в Китае частично был снят запрет на торговлю рогами носорогов и костями тигров, действовавший с 1993 года. Согласно решению, будет разрешена торговля частями тел животных, содержащихся в неволе. Их туши можно будет использовать в том числе в медицинских целях. Руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский в эфире НСН рассказал, что власти могли таким образом попытаться легализовать рынок, который существовал вопреки запретам.