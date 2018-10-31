Среда
31 октября
USD 65.77
EUR 74.79
Горячие новости

Вопросы клеточной медицины обсудят на международной конференции в Подмосковье

31 Октября 2018 в 15:46
Вопросы клеточной медицины обсудят на международной конференции в Подмосковье

Специалисты по трансфузиологии съедутся в Московскую область на международную конференцию. Она пойдет с 1 по 3 ноября в МОНИКИ имени Владимирского. Российские и зарубежные участники обсудят вопросы, связанные с переливанием крови и донорством крови, а также вопросы клеточный медицины, сообщает телеканал «360».

Ранее в Китае частично был снят запрет на торговлю рогами носорогов и костями тигров, действовавший с 1993 года. Согласно решению, будет разрешена торговля частями тел животных, содержащихся в неволе. Их туши можно будет использовать в том числе в медицинских целях. Руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский в эфире НСН рассказал, что власти могли таким образом попытаться легализовать рынок, который существовал вопреки запретам.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.