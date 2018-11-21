Вопрос решенный. Турция отказала США в отмене покупки С-400 у России

Турция не откажется от приобретения в России ЗРК С-400, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, назвав вопрос решенным. Об этом сообщает агентство Reuters

Однако, как отмечает «Свободная пресса», глава МИД Турции добавил, что российских комплексов недостаточно и Анкара планирует закупать большую часть своего вооружения у союзников по НАТО.

Об этом Чавушоглу рассказал во время встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео, пишут argumenti.ru.

Напомним, что в августе глава Пентагона Джеймс Мэттис от имени США порекомендовал Турции не покупать С-400 у России. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет спрашивать у кого-либо разрешение на покупку российских ЗРК. Руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев ранее в эфире НСН и вовсе предположил, что членство Турции в НАТО ставится под вопрос.



