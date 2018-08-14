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Вопрос о месте захоронения народного художника СССР Николая Никогосяна пока не решен

14 Августа 2018 в 23:36
Вопрос о месте захоронения народного художника СССР Николая Никогосяна пока не решен

Место захоронения Народного художника СССР, Академика Российской академии художеств, Лауреата Государственной премии СССР, кавалера Орденов Дружбы народов, Почета и множества других государственных наград, скульптора Николая Багратовича Никогосяна, скончавшегося в Москве 10 августа в возрасте 99 лет, до сих пор не определено.

Как сообщила его дочь Гаяне в Фейсбуке, «Церемония отпевания и прощания начнется 16 августа в 11:30 в армянской церкви по адресу: Олимпийский проспект, 9.
Точное место захоронения станет известно завтра в 11 утра».

Предполагалось, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, где много надгробий работы Никогосяна, но согласие на это до сих пор не получено. Альтернативным место упокоения скульптора рассматривается некрополь в Ереване.

Ранее СМИ сообщали, что через день после кончины Николая Никогосяна, ушла из жизни его супруга – Этери.

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