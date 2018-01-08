Вооруженный томагавками эсминец США зашел в порт Одессы

Американский эсминец Carney DDG-64 8 января прибыл в порт Одессы. Как сообщили местные СМИ, он стал первым кораблем НАТО, посетившим Украину с начала 2018 года.

Как сообщает интернет-издание «Думская» со ссылкой на командование шестого флота ВМС США, целью захода эсминца в одесский порт является «проведение по обеспечению безопасности на море и укрепление военно-морского потенциала среди союзников и партнеров по НАТО».

Известно, что эсминец оснащен системой ПРО «Иджис» и несет на себе 56 крылатых ракет «Томагавк». Ранее Carney DDG-64 участвовал в учениях Sea Breeze —2017, в рамках которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

В Одессе эсминец пробудет до 11 февраля.