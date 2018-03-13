Вооруженный крылатыми ракетами российский фрегат выдвинулся в Средиземное море

Вооруженный крылатыми ракетами комплекса «Калибр-НК» фрегат «Адмирал Эссен» отправился в Средиземное море. Судно вышло из Севастополя. Для экипажа корабля это первый в текущем году поход в дальнюю морскую зону, рассказал глава отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв, передает РЕН ТВ. По его словам, экипаж провел учения, в ходе которых отрабатывались задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства. Отработано также поражение условного противника комплексом «Калибр-НК».

Фрегат «Адмирал Эссен» неоднократно наносил удары ракетами «Калибр» по боевикам в Сирии.