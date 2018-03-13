Вторник
13 марта
USD 56.61
EUR 69.8
Горячие новости

Вооруженный крылатыми ракетами российский фрегат выдвинулся в Средиземное море

13 Марта 2018 в 10:38
Вооруженный крылатыми ракетами российский фрегат выдвинулся в Средиземное море

Вооруженный крылатыми ракетами комплекса «Калибр-НК» фрегат «Адмирал Эссен» отправился в Средиземное море. Судно вышло из Севастополя. Для экипажа корабля это первый в текущем году поход в дальнюю морскую зону, рассказал глава отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв, передает РЕН ТВ. По его словам, экипаж провел учения, в ходе которых отрабатывались задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства. Отработано также поражение условного противника комплексом «Калибр-НК».

Фрегат «Адмирал Эссен» неоднократно наносил удары ракетами «Калибр» по боевикам в Сирии.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.