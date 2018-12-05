Вооруженный дезертир приближается к Москве

Полиция разыскивает военнослужащего, который убежал из воинской части во Владимирской области, прихватив автомат Калашникова с полусотней патронов. Предположительно дезертир направился в российскую столицу, последний раз его видели в Ленинском районе Московской области. РЕН ТВ публикует фотографию беглеца.

По уточнённым данным, военнослужащий Юрий Петров 1957 года рождения охранял стратегический мост в Муроме. Мужчина был одет в камуфляжную форму серого цвета, полуваленки, черную шапку с кокардой, отмечают argumenti.ru . Предположительно, он может находиться за рулём автомобиля ВАЗ 2108. Объявлен план «Перехват».