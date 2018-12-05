Вооруженный дезертир по дороге в Москву похитил 800 тыс. руб.

Сбежавший во Владимирской области сотрудник военизированной охраны украл 800 тысяч рублей и ружье в Раменском районе Подмосковья, после чего скрылся. О новых похождениях дезертира сообщает РЕН ТВ . Ранее стало известно об оставлении поста мужчиной 1957 года рождения. Юрий Петров охранял стратегический объект – мост - в Муроме. Убежав, он прихватил с собой автомат Калашникова и 60 патронов.

По уточнённым данным, Петров мог уехать на своем автомобиле ВАЗ 2109 цвета черный металлик, передает ТАСС. Известно, что дезертир одет в камуфляжную форму серого цвета, полуваленки и черную шапку с кокардой. Судя по всему, он стремится проникнуть в Москву.

В Московской области введен план «Сирена» по поиску беглеца. В то же время, в самой столице этот план не вводился, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МВД по Москве.