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Вооруженные силы Южного Йемена заняли Аден

30 Января 2018 в 22:57
Вооруженные силы Южного Йемена заняли Аден

Вооруженные силы Южного переходного совета Йемена прорвали оборону правительственных войск и заняли Аден.

Спустя два дня ожесточенных боев вооруженные силы ЮПС Йемена взяли под контроль все военные лагеря, банки и порт Адена.

МВД страны призвало международную коалицию во главе с Саудовской Аравией принять решение о вмешательстве, чтобы воспрепятствовать атакам вооруженных сил Южного переходного совета.

Премьер-министр страны Ахмед бин Дагер вылетел в безопасную зону, передает «Синьхуа».

Аден — город в Йемене на берегу Аденского залива, бывшая столица Народной Республики Южного Йемена (30 ноября 1967 — 30 ноября 1970) и Народной Демократической Республики Йемен (до 22 мая1990 года). После объединения в единый Йемен статус столицы был потерян, но город остался важным транзитным портом на побережье Аравийского моря. Кроме того, у города расположен аэропорт международного значения.  

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