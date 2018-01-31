Волынец предложила создать Федеральное агентство по делам семьи и детей

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН предложила создать в России новую структуру, которая займётся делами семьи.

«Необходимо создание новой структуры, которое будет заниматься семьёй. Мы видим, что это Федеральное агентство по делам семьи и детей. Должен быть кто-то, кто будет регулировать эти вопросы, определяющие будущее наших детей. Я искренне верю, что большинство населения эту идею поддержит. Я уверена, что и президент поддержит эту инициативу, и это агентство будет создано», - сказала председатель Национального родительского комитета.

По словам Ирины Волынец, она не успокоится, пока такая структура не будет создана.

«Только через стимулирование многодетности мы можем спасти страну. Я не остановлюсь до тех пор, пока агентство не будет создано», - заключила Волынец.

Напомним, ранее председатель Национального родительского комитета заявила, что прекращает своё баллотирование на пост президента РФ. Во время пресс-конференции в НСН она рассказала, что снимает свою кандидатуру поддержку действующего президента РФ Владимира Путина.