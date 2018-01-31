Волынец назвала Путина «отцом нации»

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что России по не готова единодушно выбрать женщину-президента.

«Женщина способна одновременно делать несколько дел. Когда мы стоим на пороге третьей мировой войны, кто, как не женщина, способен обойти все острые углы? Я не могу сказать, что Россия готова единодушно избрать женщину президентом. Через 6 лет будут новые выборы и мы посмотрим, что изменилось в массовом сознании», - отметила председатель Национального родительского комитета.

По словам Ирины Волынец, женщина сможет стать президентом РФ, когда превратится в «мать нации».

«Тут надо смотреть не на гендерный признак, а на личность того, кого выбирают. Если Владимир Владимирович считается отцом нации (я не побоюсь этого слова), то когда появится женщина, которую можно назвать матерью нации, тогда и можно говорить о том, что она может и будет избрана на главную должность страны», - заключила Волынец.

Напомним, ранее в пресс-центре НСН председатель Национального родительского комитета продемонстрировала своё заявлении о снятии кандидатуры с выборов. Ранее она предложила создать в России новую структуру, которая займётся делами семьи