«Volvo» ограничит водителей

Шведская «Volvo» с 2020 года снизит максимальную скорость своих автомобилей до 180 км/ч с помощью электронного ограничителя, сообщает RT.

Такое решение связано с новой программой производителя Vision 2020, цель которой — сведение к минимуму возможности гибели или травмирования в автомобилях шведской марки.

Volvo Personvagnar AB, на мировом рынке известна как Volvo Car Corporation или Volvo Cars — шведская автомобилестроительная компания, производитель легковых автомобилей марки Volvo. Ранее Volvo Personvagnar входила в концерн Volvo. C 2010 года компания принадлежит холдингу Geely Automobile.