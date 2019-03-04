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«Volvo» ограничит водителей

4 Марта 2019 в 20:48
«Volvo» ограничит водителей

Шведская «Volvo» с 2020 года снизит максимальную скорость своих автомобилей до 180 км/ч с помощью электронного ограничителя, сообщает RT.

Такое решение связано с новой программой производителя Vision 2020, цель которой — сведение к минимуму возможности гибели или травмирования в автомобилях шведской марки.

Volvo Personvagnar AB, на мировом рынке известна как Volvo Car Corporation или Volvo Cars — шведская автомобилестроительная компания, производитель легковых автомобилей марки Volvo. Ранее Volvo Personvagnar входила в концерн Volvo. C 2010 года компания принадлежит холдингу Geely Automobile.

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