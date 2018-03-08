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Волонтеры в Кургане устроили флешмоб #ВамЛюбимые

8 Марта 2018 в 20:03
Волонтеры в Кургане устроили флешмоб #ВамЛюбимые

Добровольцы из организации «Волонтеры Победы» в честь Международного женского дня провели в Кургане акцию #ВамЛюбимые. Как сообщается в официальном сообществе организации, активисты поздравили женщин, девушек и девочек в Парке Победы, раздали яркие воздушные шары и тюльпаны.

Отметим, флешмоб #ВамЛюбимые прошёл во многих российских городах. Активное участие в акции приняли волонтеры. Они дарили цветы прохожим, посещали с поздравлениями ветеранов и пациентов госпиталей.

В акции также приняли участие спортсмены, губернаторы и политики. Президент Росси Владимир Путин также поздравил женщин с праздником.

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