Волонтеры в Кургане устроили флешмоб #ВамЛюбимые

Добровольцы из организации «Волонтеры Победы» в честь Международного женского дня провели в Кургане акцию #ВамЛюбимые. Как сообщается в официальном сообществе организации, активисты поздравили женщин, девушек и девочек в Парке Победы, раздали яркие воздушные шары и тюльпаны.



Отметим, флешмоб #ВамЛюбимые прошёл во многих российских городах. Активное участие в акции приняли волонтеры. Они дарили цветы прохожим, посещали с поздравлениями ветеранов и пациентов госпиталей.

В акции также приняли участие спортсмены, губернаторы и политики. Президент Росси Владимир Путин также поздравил женщин с праздником.