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Волонтеры сняли пародию на клип Proper Education

30 Ноября 2018 в 14:13
Волонтеры сняли пародию на клип Proper Education

В Сети выложен пародийный видеоролик «Proper Education – Voluteer's Remix». Он вдохновлен клипом на песню Eric Prydz vs Pink Floyd – «Proper Education», вышедшим в 2007 году.

По сюжету, компания подростков, представляющая разные направления уличной культуры, пропагандирует бережное отношение к природе и доброе - к людям. Они, например, меняют обычные электрические лампочки на энергосберегающие или выключают из розетки телевизор, который никто не смотрит. Молодые люди заботятся о пожилых гражданах. Видео заканчивается слоганом: You don't need an education to make DOBRO (Вам не нужно образование, чтобы творить добро).

Главная идея ролика – идея добровольчества, сообщает добровольцыроссии.рф


2018-ый год в России был объявлен Годом добровольца.

 

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