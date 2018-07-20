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Волонтеры штаба Собянина пройдут обучение поквартирному обходу избирателей

20 Июля 2018 в 17:26
Волонтеры штаба Собянина пройдут обучение поквартирному обходу избирателей

Порядка 9 тысяч волонтеров избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина пройдут обучение поквартирному обходу избирателей. Об этом рассказал глава штаба Константин Ремчуков. По его словам, поквартирный обход станет главной формой агитации во время избирательной кампании.  

Агитация за Сергея Собянина начнется со следующей недели, а поквартирный обход - в августе. У волонтеров будут опознавательные знаки: им выдадут бейджи и специальную форму. Делается это для того, чтобы жители не пугались и понимали, с кем имеют дело. Вся атрибутика агитаторов будет представлена на следующей неделе.

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