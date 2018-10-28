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Волонтеры Putin Team помогли школьникам сделать «доброе дело»

28 Октября 2018 в 13:11
Волонтеры Putin Team помогли школьникам сделать «доброе дело»

Общественное движение Putin Team вместе с учениками одной из школ в День бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября, провели благотворительную акцию в доме престарелых.

Как рассказали НСН организаторы, ребята прислали им письмо с просьбой помочь совершить «доброе дело» в день бабушек и дедушек. Школьники предложили навестить пациентов Орехово-Зуевского комплексного центра социального обслуживания населения. Дети пояснили, что одинокие старики больше других нуждаются во внимании. Школьники выразили готовность в праздник стать для них «внуками».

Волонтеры Putin Team откликнулись на обращение электрогорских школьников и помогли им организовать поездку в интернат для стариков. Для подопечных интерната дети устроили концерт – спели, станцевали, а также прочитали стихи про бабушек и дедушек. Завершился праздник веселым чаепитием.


День бабушек и дедушек — праздник, который отмечается в более чем 30 государствах мира, в том числе и в России. Его цель — показать ценность и значимость старшего поколения, подчеркнуть его важную роль в деле воспитания внуков.

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