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Волонтеры поздравили отшельницу Агафью Лыкову с 8 марта

7 Марта 2018 в 18:44
Волонтеры поздравили отшельницу Агафью Лыкову с 8 марта

Волонтеры Московского технологического университета и власти Кемеровской области доставили продукты и букет роз к 8 марта таежной отшельнице Агафье Лыковой.

До заимки на территории заповедника в Хакасии, где живет отшельница, волонтеры добирались на вертолете, арендованном за счет привлеченных ими спонсорских средств. Агафье Карповне передали от Амана Тулеева поздравление с праздником весны, букет роз, нарядный платок и все необходимые ей в хозяйстве вещи. Волонтеры пробудут у Лыковой до субботы.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, ее семья жила в изоляции с 1937 года
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