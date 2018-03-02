Волонтеры помогут ЦИК на выборах-2018

Волонтерские организации заключили в пятницу соглашение о сотрудничестве, которое предполагает оказание безвозмездной помощи российскому Центризбиркому по информированию о предстоящих 18 марта выборах президента РФ, а также содействие во время голосования маломобильным группам избирателей.

Соглашение заключено между пятью организациями — Союзом молодежных избирательных комиссий России, Российским фондом свободных выборов, Российским союзом молодежи Ассоциацией волонтерских центров и Всероссийским общественным движением добровольцев «Волонтеры-медики».

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что Центризбирком в свою очередь готов содействовать волонтёрам в оказании организационной и методической поддержки. Она выразила уверенность, что помощь со стороны волонтёрских сообществ будет очень эффективна, сообщает Ura.ru.

Выборы президента России пройдут 18 марта.