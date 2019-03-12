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«Волонтеры Победы» помогут восстановить семейное древо

12 Марта 2019 в 12:16
«Волонтеры Победы» помогут восстановить семейное древо

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» помогут россиянам восстановить семейное древо. Волонтёрские консультации в рамках проекта «Моя история» запущены совместно с Российским государственным гуманитарным университетом и Общественной Палатой.

В понедельник, 11 марта по всей стране специалисты архивного дела и добровольцы открыли общественные приемные, провели лекции и мастер-классы о том, как найти документы о своём родственнике в архиве и составить генеалогическое древо. Были также продемонстрированы раритеты из архивных фондов. Мероприятия приурочены ко Дню архивов России.

Как отмечают организаторы, многие граждане даже не представляют, что архив - открытая организация. Между тем, работа с архивами – важная часть в сохранении семейной истории. Помимо консультаций, добровольцы помогут архивам в оцифровке документов и составлению электронных баз.

Обратиться за помощью в поиске архивных документов о своей семье граждане смогут в единый день волонтёрского приёма на консультационных точках проекта «Моя история», которые будут работать 1 раз в месяц. Можно также написать на почту myhistory.archiv@yandex.ru или заполнить специальную форму в официальном сообществе Волонтеров Победы в социальной сети Вконтакте.

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