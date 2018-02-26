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«Волонтеры Победы» ответили движению «Голос»

26 Февраля 2018 в 16:27
«Волонтеры Победы» ответили движению «Голос»

Активисты российских волонтерских организаций не согласились с докладом движения «Голос».

На прошлой неделе движение за честные выборы «Голос» опубликовало доклад, в котором утверждается, что сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина финансировался за счет госбюджета, а не Избирательного фонда кандидата. Авторы доклада утверждают, что Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» получает гранты и другую финансовую поддержку, а также располагается в помещениях, принадлежащих государству.

Волонтеры на обвинения ответили, что их действительно поддерживает государство, однако, все выделенные средства имеют целевое назначение и тратились исключительно на деятельность «Волонтеров Победы», передает Regnum. В сообщении активистов, которое они распространили в своих социальных сетях, говорится, что деньги расходовались на волонтерское сопровождение «Бессмертного полка» и парадов Победы, помощь ветеранам и благоустройство памятных мест и воинских захоронений, акции «Георгиевская лента» и «Свеча памяти».

«Ни копейки не было потрачено не по назначению. Многие проекты мы делаем вообще без финансирования», — подчеркнули они.

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