Волонтеры нашли тело пропавшего журналиста Сергея Грачева

Корреспондент издательского дома «Аргументы и факты» 38-летний Сергей Грачев, пропавший в Нижнем Новгороде, найден погибшим, передает РИА «Новости».

Грачев приехал в командировку на кинофестиваль «Горькийfest». Последний раз его видели выходящим из отеля «Шератон» 21 июля. После этого журналист на связь не выходил и его никто не видел, телефон был отключен.

Подробности гибели не обнародованы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Аргументы и факты» («АиФ») — крупнейшая российская еженедельная общественно-политическая газета. Издаётся с 1978 года, тираж более миллиона экземляров. Газета является одним из самых популярных российских изданий за рубежом и вошла в книгу рекордов Гиннеса за самый большой тираж в истории человечества. Сейчас издание принадлежит мэрии Москвы.