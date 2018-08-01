Волонтеры на внедорожниках помогут гостям «Нашествия»

Активисты Всероссийской службы внедорожной эвакуации автомобилей «Джип Алерт» окажут помощь гостям фестиваля «Нашествие-2018», если их автомобили застрянут в грязи. Глава службы Илья Шерман отметил, что по опыту прошлого года, на помощь будут готовы прийти более 30 волонтеров на внедорожниках, сообщает сайт
«Подмосковье Сегодня».
Оставить заявку можно через мобильное приложение «Джип Алерт». Фестиваль «Нашествие-2018» пройдет в Тверской области в районе сельского поселения «Завидово» с 3 по 5 августа.