Волонтеры на внедорожниках помогут гостям «Нашествия»

Активисты Всероссийской службы внедорожной эвакуации автомобилей «Джип Алерт» окажут помощь гостям фестиваля «Нашествие-2018», если их автомобили застрянут в грязи. Глава службы Илья Шерман отметил, что по опыту прошлого года, на помощь будут готовы прийти более 30 волонтеров на внедорожниках, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .



Оставить заявку можно через мобильное приложение «Джип Алерт». Фестиваль «Нашествие-2018» пройдет в Тверской области в районе сельского поселения «Завидово» с 3 по 5 августа.