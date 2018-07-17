Волонтеры ФИФА вошли в штаб Сергея Собянина

Волонтеры прошедшего в России мундиаля заявили о намерении вступить в штаб кандидата в мэры столицы Сергея Собянина. Об этом они сообщили на встрече с действующим мэром, которая прошла накануне.

Руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета «Россия-2018» Татьяна Гомзякова поблагодарила мэра за поддержку волонтерского движения в столице и пообещала градоначальнику взаимную поддержку на выборах 9 сентября.

В свою очередь, Сергей Собянин высказал благодарность волонтерам за вклад в проведение чемпионата, в котором были задействованы более пяти тысяч добровольцев, и отметил, что благодаря их помощи Москва и вся страна предстали перед зарубежными гостями с другой, позитивной стороны.

Напомним, избирательный штаб Сергея Собянина открылся 15 июня. В настоящее время в его работе принимают участие более 7 тысяч волонтеров.