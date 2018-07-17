Волонтеры ФИФА включатся в работу штаба Собянина

Волонтеры прошедшего в России чемпионата мира по футболу намерены вступить в штаб кандидата в мэры столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.



Волонтер Александр Рязанцев отметил, что добровольцы «выполнили свою задачу в рамках организации чемпионата мира, но впереди еще много задач».



Собянин поблагодарил волонтеров за вклад в проведение чемпионата. «Чтобы принять чемпионат, Москва проделала долгий путь: мы построили новые дороги, новые станции метро, первоклассные пешеходные улицы и парки», - сказал он.



Избирательный штаб Сергея Собянина открылся 15 июня. На данный момент в нем работает более 7 тысяч волонтеров.



Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

Чемпионат мира по футболу 2018 года — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого прошла в России с 14 июня по 15 июля 2018 года Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые проводился в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль проходил на территории сразу двух частей света — Европы и Азии. ЧМ-2018 проводился на 12 стадионах в 11 российских городах. Это первый чемпионат мира по футболу, на котором использовалась система видеопомощи арбитрам.

Чемпионский титул защищала сборная Германии, чемпионом во 2-й раз стала сборная Франции, обыгравшая в финале сборную Хорватии (4:2). Бронзовым призёром стала сборная Бельгии, победившая в матче за 3-е место сборную Англии (2:0). Чемпионат стал четвёртым подряд, который выиграла европейская сборная.