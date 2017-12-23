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Володин рассказал о посыле Путина парламенту

23 Декабря 2017 в 18:19
Володин рассказал о посыле Путина парламенту

В речи президента Владимира Путина на съезде «Единой России» в субботу содержался прямой посыл парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность. Об этом рассказал в беседе с журналистами председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он отметил, что глава государства также определил цели, задачи и свое видение развития страны.

«Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием. Для этого нужно многое сделать, и прежде всего, сделать все, чтобы Россия, несмотря на свою тысячелетнюю историю, была открытой ко всему новому», - сказал Володин.

Решение Путина выдвигаться кандидатом от народа Володин назвал «очень правильным». По мнению парламентария, в качестве надпартийного кандидата Путин сможет более эффективно решать задачи, стоящие перед страной и сделает Россию процветающим государством.

Ранее съезд партии «Единая Россия» поддержал самовыдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента в 2018 году. 

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