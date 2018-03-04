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Володин рассказал, как идет реализацию послания президента

4 Марта 2018 в 15:35
Володин рассказал, как идет реализацию послания президента

Парламентариям в ближайший год предстоит принять большой объем законопроектов в рамках реализации послания президент РФ Федеральному Собранию, которое было сделано 1 марта. Об этом рассказал журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.

«Мы по ряду направлений, причем таких важных, уже подготовились и провели парламентские слушания, создали экспертные советы. Речь идет о цифровой экономике, речь идет о диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, жилищной политике, строительстве жилья и защиты прав дольщиков», – сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что вся законодательная часть для реализации послания президента будет сделана за текущий год.


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