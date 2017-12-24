Володин раскритиковал США за вмешательство во внутренние дела государств

Действия США на Ближнем Востоке усилили позиции террористов и создали серьезную угрозу безопасности в регионе. Такое заявление сделал на международной конференции по проблемам терроризма спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Парламентарий отметил, что подход, продемонстрированный США в Ливии, Ираке, Сирии, не учитывает интересы безопасности стран и подрывает их государственные институты, что в свою очередь ведет к росту террористической угрозы.
«В результате мы видим хроническую нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке. А позиции террористов за годы подобной "войны с террором" не только не ослабли, но многократно усилились», - заявил Володин, которого цитирует «Интерфакс».
Для эффективной борьбы с террором Володин призвал создать единый список террористических организаций, а также «исключить двойные стандарты и привлечь к ответственности спонсоров террористов».
Володин назвал недопустимым и крайне опасным использование терроризма в качестве инструмента геополитики.