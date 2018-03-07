Володин призвал оценивать информацию о домогательствах Слуцкого в рамках закона

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценивать и проверять информацию о домогательствах к журналисткам со стороны депутата Леонида Слуцкого в рамках закона, не навешивая заранее ярлыки виновных. Об этом 7 марта сообщают РИА Новости.

«Не живите в этих враждебных трендах. Мужчин больше порядочных. Здесь две стороны. Не вставайте на одну сторону. Я ни на чью сторону не встаю и говорю — в рамках закона. Но при этом не будет решения, которое заранее предопределяет, кто виноват», — сказал Володин.

По его словам, необходимо рассматривать сложившуюся ситуацию исключительно в рамках правового поля, не забывая о закрепленном законодательно принципе презумпции невиновности. К тому же, отметил Володин, необходимо провести анализ, не является ли вся эта шумиха вокруг домогательств намеренно срежиссированной провокацией, так как она всплыла в предвыборный период, хотя факты, о которых заявляют журналистки, по их словам, произошли несколько лет назад.