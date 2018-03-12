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В регионах могут создать рабочие группы для реализации послания Путина

12 Марта 2018 в 18:54
В регионах могут создать рабочие группы для реализации послания Путина

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что России удалось преодолеть санкции Запада благодаря консолидации общества и поддержке российскими гражданами курса президента страны. По его словам, ограничительные меры применялись для того, чтобы остановить развитие России. Тем не менее, последние 17 лет он назвал путем успехов для России, серьезные проблемы и вызовы удалось преодолеть. Об этом Володин сообщил во время выступления на форуме представителей муниципальных образований Тверской области.

Председатель нижней палаты также предложил создать рабочие группы в регионах для реализации послания президента РФ Владимира Путина. По его словам, это создаст обратную связь и поможет повысить качество принимаемых законов, передает РИА Новости.

Президент Владимир Путин 1 марта в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию назвал в числе главных задач улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся. На предстоящие 10 лет он назвал приоритетом повышение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности.

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