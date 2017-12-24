Госдума предложила создать единый список террористических организаций

Для успешной борьбы с террористами необходим единый список экстремистских организаций. Такое мнение выказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на международной конференции о проблемах боры с терроризмом.
Парламентарий отметил, что важно не допускать двойного трактования действий преступников, также необходимы единые правоприменительные подходы к ответственности за пособничество, публичные призывы, подстрекательство к терроризму или же публичное его оправдание.
Обращаясь к мировым СМИ Володин призвал их проявлять сдержанность в вопросе информационного нагнетания, способного спровоцировать экстремистские настроения в обществе. По его мнению, шагом в информационной борьбе против терроризма могло бы стать принятие в рамках ООН концепции «добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц», пишет РИА Новости.