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Госдума предложила создать единый список террористических организаций

24 Декабря 2017 в 13:02
Госдума предложила создать единый список террористических организаций

Для успешной борьбы с террористами необходим единый список экстремистских организаций. Такое мнение выказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на международной конференции о проблемах боры с терроризмом.

Парламентарий отметил, что важно не допускать двойного трактования действий преступников, также необходимы единые пра­воприменительные подх­оды к ответственности­ за пособничество, пу­бличные призывы, подс­трекательство к терро­ризму или же публично­е его оправдание.

Обращаясь к мировым СМИ Володин призвал их проявлять сдержанность в вопросе информационного нагнетания, способного спровоцировать экстремистские настроения в обществе. По его мнению, шагом в информационной борьбе против терроризма могло бы стать принятие в рамках ООН концепции «добровол­ьных контртеррористич­еских ограничений СМИ­ и официальных лиц», пишет РИА Новости.

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