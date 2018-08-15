Володин предложил повысить пенсии до 25 тысяч рублей

Правительство России в ближайшие годы собирается повысить размер пенсий до 20-25 тысяч рублей. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Однако он подчеркнул, что вопрос необходимо прорабатывать с экспертным и деловым сообществами, а также с представителями регионов и политических фракций Госдумы. Предложения должны быть вынесены на парламентские слушания – они состоятся 21 августа, подчёркивает телеканал «360».

Как отмечает «Русская планета», спикер Госдумы считает необходимо найти такое решение, которое обеспечит рост пенсий выше уровня инфляции. Кроме того, необходимо, чтобы их размер составил не менее 40% от заработной платы.