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Володин: Победа наших хоккеистов войдет в историю ОИ

25 Февраля 2018 в 14:45
Володин: Победа наших хоккеистов войдет в историю ОИ

Матч Россия-Германия в финале Олимпиады в Пхенчхане войдет в историю Олимпийского движения. В этом уверен председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

«Уверен, эта игра станет одной из ярких страниц Олимпиады-2018 и войдет в историю Олимпийского движения», - сказал Володин, слова которого приводит ТАСС.

Спикер ГД поздравил нашу команду с замечательной победой.

Российские хоккеисты в финале хоккейного турнира в Пхенчхане обыграли команду Германии со счетом 4:3 и впервые за 26 лет стали олимпийскими чемпионами.

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