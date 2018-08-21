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Володин не стал раскрывать происхождение элитной квартиры своей матери

21 Августа 2018 в 18:21
Володин не стал раскрывать происхождение элитной квартиры своей матери

Спикер Госдумы не стал комментировать расследование оппозиционера Алексея Навального, в котором говорится о том, что мать Вячеслава Володина имеет в Москве дорогую квартиру.

Журналистам Володин заявил, что это его частная жизнь, которую он имеет право не комментировать, передает «Русская планета».

В расследовании Навального говорится, что 82-летняя мать председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина владеет элитной квартирой площадью 390 квадратных метров, стоимость которой оценивается в 230 миллионов рублей.

 

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