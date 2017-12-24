Володин назвал опасным прецедентом закрытие аккаунтов Кадырова

Закрытие аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook – это опасный прецедент, который может повлечь за собой ответные действия. Такое мнение высказал в воскресенье спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на встрече с иранским коллегой Али Лариджани.

Володин отметил, что аккаунты Кадырова перестали работать после того, как его имя было внесено в санкционные списки. При этом правил ведения аккаунтов Кадров не нарушал.

«Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить», — сказал Володин.

Парламентарий назвал эти действия «политикой закрытия ртов».

Напомним, аккаунт Кадырова в Instagram перестал работать 23 декабря. Также не работает страничка главы Чечни в Facebook.