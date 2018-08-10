Волочкова взбодрила соцсети новым обнаженным фото

Анастасия Волочкова вновь поделилась со своими поклонниками откровенным фотоснимком. Артистка разметила в соцсетях своё изображение в стиле Ню на отдыхе в Греции. Свою наготу она прикрыла руками. В комментарии она написала, что это самый лучший вариант для проведения уикенда. Волочкова также похвалилась виллой, в которой проживает, и отметила, что там почти не видно людей, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .

Некоторые подписчики в комментариях посоветовали Волочковой всё же не раздеваться догола, несмотря на отсутствие людей. В ответ она написала, что ей просто завидуют. Большинство всё же одобрили её новую фотосессию. Волочкова пообещала своим поклонникам «продолжать радовать всех своей формой и растяжкой».