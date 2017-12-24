Волкер выступил за сохранение антироссийских санкций

Антироссийские санкции «нужно сохранить». С таким заявление м в воскресенье, 24 декабря, выступил спецпредставитель Вашингтона по Украине Курт Волкер.

В интервью итальянскому изданию La Stampa Волкер заявил, что антироссийские санкции «заставляют Россию выполнять условия минских соглашений».

Также он отметил, что из-за увеличения обстрелов и нарушения режима прекращения огня в Донбассе 2017 год стал самым кровопролитным на Украине.

Ранее Курт Волкер высказался по поводу отзыва российских наблюдателей СЦКК из Донбасса. Этот факт американский спецпредставитель назвал «обидным».