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Волкер призвал ликвидировать ДНР и ЛНР

3 Марта 2018 в 20:03
Волкер призвал ликвидировать ДНР и ЛНР

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал ликвидировать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Волкера, власти США уверенны, что Москва несет ответственность за образование ДНР и ЛНР, которые являются частью плана России по поддержанию кризиса на Украине.

Волкер также подчеркнул, что украинское руководство прикладывает значительные усилия для реализации минских соглашений, «выражая политическую волю».

Американский дипломат добавил, что средством для разрешения кризиса в Донбассе может быть только ввод миротворцев ООН.

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