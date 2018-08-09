Волгоградского полицейского подозревают в интимной связи со школьницей

Полиция Ростовской области проводит служебную проверку в связи с обвинением сотрудника МВД из Волгограда в интимной связи с несовершеннолетней. Как сообщает Телеканал 360 , 30‐летний сержант транспортной полиции предположительно вступил в январе 2018 года в сексуальную связь с 14‐летней школьницей в Волгодонске, находясь в отпуске.

Если вина полицейского подтвердится, его уволят из органов внутренних дел и возбудят уголовное дело. Непосредственные начальники сержанта будут привлечены к дисциплинарной ответственности, уточнили в Управлении на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.