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Волгоградского полицейского подозревают в интимной связи со школьницей

9 Августа 2018 в 19:24
Волгоградского полицейского подозревают в интимной связи со школьницей

Полиция Ростовской области проводит служебную проверку в связи с обвинением сотрудника МВД из Волгограда в интимной связи с несовершеннолетней. Как сообщает Телеканал 360, 30‐летний сержант транспортной полиции предположительно вступил в январе 2018 года в сексуальную связь с 14‐летней школьницей в Волгодонске, находясь в отпуске.

Если вина полицейского подтвердится, его уволят из органов внутренних дел и возбудят уголовное дело. Непосредственные начальники сержанта будут привлечены к дисциплинарной ответственности, уточнили в Управлении на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.


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