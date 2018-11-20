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Военный билет в России заменит электронная карта

20 Ноября 2018 в 15:58
Военный билет в России заменит электронная карта

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении в качестве документа воинского учёта персональной электронной карты как. Как пишет RT, об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Она будет иметь высокую степень защиты. Получить электронную карту сможет любой желающий, выразив соответствующее пожелание. Также стало известно, что при этом отменять выдачу военного билета пока не планируется.

В ней будут прописаны инициалы, а также дата рождения, место жительства и некоторые другие личные данные.

Напомним, в августе стало известно, что студенты российских университетов и институтов, которые пройдут программу подготовки солдат и сержантов запаса, не будут призываться на срочную службу. Об этом сообщает Ura.ru, подчёркивая, что масштабный эксперимент начнётся в Сибири.

По окончании вуза вместе с дипломом выпускникам, проходившим обучение в учебном военном центре, будут вручать военный билет с пометкой о зачислении в запас с присвоением воинского звания сержанта или рядового.


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