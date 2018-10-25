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Военные США промахнулись при сбросе броневика с самолёта

25 Октября 2018 в 09:45
Военные США промахнулись при сбросе броневика с самолёта
breakingdefense.com

Американские военнослужащие тестировали новую платформу десантирования тяжёлой техники. В результате они промахнулись при сбросе бронеавтомобиля Humvee. Десантирование проводилось с самолёта С-17, сообщает RT.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства инцидента. Известно, что броневик приземлился в сельской местности в 1,5 километрах от заданной точки, сообщает Газета.ру.

Ранее заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН рассказал, зачем России нужно вернуться к созданию боеприпасов гиперкалибра.

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