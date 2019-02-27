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Военные силы Пакистана сбили два самолета ВВС Индии

27 Февраля 2019 в 10:08
Военные силы Пакистана сбили два самолета ВВС Индии
В спорном регионе Кашмир были сбиты два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны. По крайней мере, так утверждает пакистанская армия. Якобы ВВС Индии нарушили линию контроля в ответ на удары Исламабада.

Глава пресс-службы вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур добавил, что один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой - в районе линии контроля».

RT пишет, 26 февраля индийские военно-воздушные силы нанесли удары по лагерям боевиков в районе границы, разделяющей Индию и Пакистан в спорном Кашмире.

Отношения между Пакистаном и Индией уже много лет находятся в стадии острого конфликта.

Причем, разногласия касаются практически всех отраслей: политики, территориальных и исторических аспектов, в том числе, по статусу области Кашмир, утверждает Газета.ру.

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