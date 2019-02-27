Военные силы Пакистана сбили два самолета ВВС Индии

Глава пресс-службы вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур добавил, что один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой - в районе линии контроля».
RT пишет, 26 февраля индийские военно-воздушные силы нанесли удары по лагерям боевиков в районе границы, разделяющей Индию и Пакистан в спорном Кашмире.
Отношения между Пакистаном и Индией уже много лет находятся в стадии острого конфликта.
Причем, разногласия касаются практически всех отраслей: политики, территориальных и исторических аспектов, в том числе, по статусу области Кашмир, утверждает Газета.ру.